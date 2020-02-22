Тайсон Фьюри: Я чувствую себя комфортно с весом, я гигантский супертяж

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 21 КО) прокомментировал результаты церемонии взвешивания накануне его поединка против американского чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Вес не проблема. Это 273 фунта чистой британской говядины. Я чувствую себя комфортно с весом. Я нахожусь там, где я хочу быть. Я не пытался сбросить вес. Я гигантский супертяж. Я ел чистую еду, ел хорошо и любой вес, что я весил на ночь действительно не важнен.

Вы видели, как тяжеловесы весят 200 фунтов. Вы видели, как они весят 300 фунтов. У тяжеловесов нет предела, так что это один из тех случаев", - сказал Тайсон.

Напомним, что текстовую трансляцию боя Уайлдер - Фьюри 2 вы сможете наблюдать на нашем сайте. Начало сегодня в 22:00 по Киеву. Сам бой состоится 23 февраля, примерное начало - 05:00 по Киеву.

Отметим, что ранее UA-Футбол давал прогноз и анонс на поединок Фьюри - Уайлдер.