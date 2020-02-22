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Звездный десант: Усик и Кличко посетят поединок Беринчик - Сармьенто

Бокс
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Звездный десант: Усик и Кличко посетят поединок Беринчик - Сармьенто
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Поединок украинского боксера, интерконтинентального чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика (12-0, 7 КО) против аргентинца Эктора Сармьенто (21-1, 14 КО) посетят сразу два бывших чемпиона мира.

Так, во время боя нашего боксера поддержат Виталий Кличко и Александр Усик. Об этом сообщает luckypunch.net:

Напомним, что бой Беринчик - Сармьенто состоится в Броварах, начало в 22:00 по Киеву.

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В статье: Виталий Кличко Александр Усик Денис Беринчик
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