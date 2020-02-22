Боб Арум о бое Уайлдер - Фьюри: Никто и никогда не делал ничего подобного

Глава компании TOP Rank, американский промоутер Боб Арум прокомментировал ожидания от трансляции поединка между Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-0-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Люди говорят об этом поединке по всей стране. И одна из важнейших тем, ESPN и FOX продвигают это событие. Никто и никогда не делал ничего подобного. Я помню все Супербоулы, но еще никогда в рамках проведения такого события не было рекламы боксерского поединка. Мы ожидаем 2 миллиона платных трансляций" - сказал Арум.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США). Текстовую трансляцию поединка вы сможете посмотреть на UA-Футбол.

Напомним, что ранее UA-Футбол давал анонс и прогноз на бой.