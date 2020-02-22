Денис Беринчик побеждает Сармьенто и защищает титул интерконтинентального чемпиона мира

Украинский боксер, интерконтинентальный чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Берничик (13-0, 7 КО) успешно защитил мира титул, победив аргентинца Эктора Едградо Сармьенто (21-2, 14 КО).

Поединок прошел все отведенные 12 раундов. Первые три раунда соперники заметно присматривались друг к другу и не спешили идти в атаку. Начиная с четвертой трехминутки украинец начал активнее вести бой, в то время как его соперник уходил в оборону.

В течение всего поединка мы наблюдали наступление нашего спортсмена и попытки его соперника действовать на контратаках, которые ему откровенно плохо удавались. В 8 и 10 раундах аргентинец пару раз смог попасть в Дениса, но общей картины боя это не изменило.

Вердикт рефери: по итогам 12 раундов победу со счетом 117-111; 117-111; 118-110 одержал Денис Беринчик.