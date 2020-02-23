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Тайсон Фьюри нокаутирует Деонтея Уайлдера и завоевывает титул чемпиона WBC

Бокс
(2 голосов)

Фьюри нокаутировал Уайлдера TKO

Тайсон Фьюри нокаутирует Деонтея Уайлдера и завоевывает титул чемпиона WBC
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) победил американского уже экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО).

Бой начался довольно прогнозируемо - Тайсон бежал вперед, пытаясь сразу завладеть преимуществом в ринге, Уайлдер отступал, понемногу заряжая свою ударную правую.

1 и 2 раунды прошли с минимальным преимуществом британца, но и от американца прилетело несколько мощных правых (правда вдогонку).

Проблемы у "бомбера" начались в третьем раунде, когда соперник зажал его у канатов, после удачной атаки попав еще и мощным правым. И Уайлдер не долго думая принял горизонтальное положение. Рефери отсчитал, бой продолжился, Тайсон бросился на добивание, но его оппонента спас гонг.

А вот уже с 4 раунда началось то, что в боксе принято называть подавляющее преимущество. Британец делал на ринге все, что хотел - попадал с разных позиций под разными углами, клинчевал и тут же поднимал темп, американец просто не знал, что делать.

В 5 раунде после мощного удара по корпусу Уайлдер в очередной раз оказался на канвасе ринга, рефери отсчитал нокдаун, прозвучал гонг.

Заключительным в бою стал 7 раунд, когда после очередной навалы от Фьюри Деонтей был зажат у канатов, Тайсон набрасывал удары и рефери остановил бой. Сначала это решение казалось немного странным, поскольку американец не выглядел таким уж и беззащитным, но на повторе мы увидели, что его команда выбросила белое полотенце и тогда все стало понятно.

Счет на момент остановки боя от UA-Футбол: 60-53 Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
23.02.2020 в 08:38
Несколько неожиданно, но вполне заслуженно.
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Vova Andrienko
23.02.2020 в 07:59
Офигеть! Как же так Деонтей? Я тебя таким никогда не видел... Тайсон Фюри просто сумасшедший, флоулэс виктори! Самый не стандартный боксёр в мире...
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