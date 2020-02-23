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А он еще и петь умеет: Тайсон Фьюри после победы над Уайлдером исполнил хит. Видео
Британец настоящий талант
Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после победы над американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО) исполнил песню, которую сразу же подхватили зрители.
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