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А он еще и петь умеет: Тайсон Фьюри после победы над Уайлдером исполнил хит. Видео

Бокс
(1 голосов)

Британец настоящий талант

А он еще и петь умеет: Тайсон Фьюри после победы над Уайлдером исполнил хит. Видео
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после победы над американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО) исполнил песню, которую сразу же подхватили зрители.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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