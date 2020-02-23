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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: Видео-подборка самых интересных моментов боксерского вечера
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера
Вашему вниманию подборка самых интересных моментов боксерского вечера Уайлдер - Фьюри:
Эпатажный выход на бой Тайсона Фьюри:
Эпатажный выход на бой Деонтея Уайлдера:
Первый нокдаун для Уайлдера:
Остановка боя:
Эмоции Деонтея:
Награждение Тайсона:
Слова после боя от Уайлдера:
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