  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: Видео-подборка самых интересных моментов боксерского вечера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: Видео-подборка самых интересных моментов боксерского вечера

Бокс
(1 голосов)

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: Видео-подборка самых интересных моментов боксерского вечера
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию подборка самых интересных моментов боксерского вечера Уайлдер - Фьюри:

Эпатажный выход на бой Тайсона Фьюри:

Эпатажный выход на бой Деонтея Уайлдера:

Первый нокдаун для Уайлдера:

Остановка боя:

Эмоции Деонтея:

Награждение Тайсона:

Слова после боя от Уайлдера:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...