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Посмаковал соперника: Фьюри попробовал кровь Уайлдера на вкус и это не шутка. Видео
Британец продолжает феериты
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) во время боя против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) попробовал кровь последнего на вкус.
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