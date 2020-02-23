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Тайсон Фьюри о Уайлдере: Он настоящий воин, а поэтому снова станет чемпионом
Комментарий британца
Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-1-1, 21 КО) прокомментировал бой против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует ESPN:
"Уайлдер вийшов в ринг і показав серце чемпіона. Він справжній воїн, тому знову стане чемпіоном. Але справжній король знову повернув свою кращу форму", - сказав Ф'юрі.
Лучшие моменты боксерского вечера.
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