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Фьюри - Уайлдер: Статистика ударов и записки судей
Немного цифр
Вашему вниманию короткая статистика ударов в поединке Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера:
Всего выброшенных ударов:
Уайлдер: 141
Фьюри: 267
Удары по корпусу:
Уайлдер: 34
Фьюри: 82
Записки судей на момент остановки боя: 52-60; 53-59; 52-60
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