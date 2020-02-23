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Фьюри - Уайлдер: Статистика ударов и записки судей

Бокс
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Немного цифр

Фьюри - Уайлдер: Статистика ударов и записки судей
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию короткая статистика ударов в поединке Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера:

Всего выброшенных ударов:

Уайлдер: 141

Фьюри: 267

Удары по корпусу:

Уайлдер: 34

Фьюри: 82

Фьюри - Уайлдер: Статистика ударов и записки судей - изображение 1

Записки судей на момент остановки боя: 52-60; 53-59; 52-60

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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