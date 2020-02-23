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Деонтей Уайлдер: Даже величайшие боксеры возвращались после поражений
Комментарий американца
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер (42-1-1-; 41 КО) прокомментировал поражение от британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует The Sun:
"Даже самые великие боксеры возвращались после поражений, это всего лишь часть бокса. Мы должны принимать его таким, какой он есть. Никаких оправданий за сегодняшний бой. В следующий раз вернусь еще сильнее. Сейчас лучшие времена в боксе - лучшие сражаются с лучшими", - сказал Уайлдер.
Лучшие видео-моменты боксерского вечера.
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