Промоутер Джошуа: Я уже говорил с Энтони, он хочет следующий бой против Фьюри

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе, британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн заявил, что сразу после победы Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) над Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО) его подопечный изъявил желание сражаться против своего земляка. Слова специалиста цитирует BoxingScene:

"Я уже говорил с Джошуа. Он хочет следующий бой с Фьюри. Нам нужно сделать этот поединок. Больше никогда у нас не будет шанса свести двух британцев в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Я обещаю, что мы сделаем все для организации этого боя.

Джошуа хочет, чтобы бой с Фьюри был следующим. Ему нравится Тайсон, он не боится его. Он хочет стать абсолютным чемпионом. Бокс получил шанс, которого может больше никогда не быть", - сказал Херн.

Ранее в своем Твиттер Херн писал, что хотел бы организовать бой Джошуа - Уайлдер уже этим летом.

No need for a third let’s go straight to it in the Summer! #undisputed