  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Джошуа: Я уже говорил с Энтони, он хочет следующий бой против Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Джошуа: Я уже говорил с Энтони, он хочет следующий бой против Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Промоутер Джошуа: Я уже говорил с Энтони, он хочет следующий бой против Фьюри
UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе, британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн заявил, что сразу после победы Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) над Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО) его подопечный изъявил желание сражаться против своего земляка. Слова специалиста цитирует BoxingScene:

"Я уже говорил с Джошуа. Он хочет следующий бой с Фьюри. Нам нужно сделать этот поединок. Больше никогда у нас не будет шанса свести двух британцев в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Я обещаю, что мы сделаем все для организации этого боя.

Джошуа хочет, чтобы бой с Фьюри был следующим. Ему нравится Тайсон, он не боится его. Он хочет стать абсолютным чемпионом. Бокс получил шанс, которого может больше никогда не быть", - сказал Херн.

Ранее в своем Твиттер Херн писал, что хотел бы организовать бой Джошуа - Уайлдер уже этим летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Херн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...