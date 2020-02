Фьюри деклассировал Уайлдера. Теперь он законный король хэвивейта

Этой ночью в Лас-Вегасе произошло то, чего мы совсем не ждали. Нет, в победе Тайсона Фьюри нет ничего удивительного, но то, как британец вырвал из рук Деонтея Уайлдера титул WBC, вне сомнений, поразило весь мир бокса.

Фьюри сделал выводы в реванше, Уайлдер – нет

Зная цену словам Фьюри, накануне в анонсе боя мы наивно предположили, что Тайсон блефует, заявляя о своей нацеленности на досрочную победу. Согласитесь, сложно было поверить в то, что игровик Фьюри после двух нокдаунов в первом бою бросится вперед на самого грозного панчера современности. А он сделал это.

Очень быстро выяснилось, что Уайлдер банально не готов к предложенному темпу. Те 9 килограммов, набранных с момента первого боя, оказались для «Бронзового бомбардировщика» слишком тяжелой ношей. Пока Фьюри порхал на ринге и регулярно жалил чемпиона своими непредсказуемыми ударами, американец никак не мог найти свою дистанцию. В его глазах уже в дебюте боя читалась полная растерянность и непонимание того, что делать с этим здоровяком из Манчестера. Уайлдер просто не верил своим глазам – Фьюри не боится его правой «плюхи», а никакого запасного плана у Деонтея и в помине не было. Олл-ин на правый прямой – и будь что будет.

Важной частью плана Фьюри стали клинчи – Тайсон не стеснялся давить на Уайлдера всей своей 120-килограммовой массой и попутно активно обрабатывал корпус чемпиона. Каждая такая встреча с Фьюри в «телефонной будке» имела катастрофические последствия для выносливости Уайлдера. Именно из-за клинчей американец так быстро потух и стал для Фьюри легкой добычей.

Уайлдер еще до нокдауна в третьем раунде слабо понимал, что происходит на ринге. А после падения на американца стало больно смотреть. Каким-то неведомым способом на ватных ногах и глухой обороне он продержался еще четыре раунда, пока из угла чемпиона на ринг не вылетело белое полотенце. Деонтей может сколько угодно храбриться, но в глубине души он прекрасно понимает – это было единственно правильное решение. Никаких шансов вернуться в бой у боксера из Алабамы уже не было.

Tyson Fury embarrassed Deontay Wilder by handing him a brutal beating for the duration of the fight.



Please don't waste our time with a third fight, Wilder's already dead.#Fury #Championpic.twitter.com/MFCRL8Kakc

— El Tel (@ElTelBoxing) February 23, 2020

Фьюри – главный супертяж современности. И это не обсуждается

С победой над Уайлдером Тайсон Фьюри стал единственным супертяжеловесом в истории, державшим в руках все главные титулы профессионального бокса. Но это не главная причина считать Фьюри легитимным королем супертяжелого веса.

???????? @Tyson_Fury becomes the FIRST boxer in history to have won:



???? WBO

???? WBA

???? WBC



???? IBO

???? IBF



???? Ring

???? Lineal



✅ EVERY major heavyweight world title.



???? Never. In. Doubt. pic.twitter.com/mYuBDFCTVK

Очевидно, что на место единственного конкурента Фьюри после падения Уайлдера подходит только действующий чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. И что бы не говорил Эдди Хирн, в этой гонке Джошуа даже с трехкратным превосходством по поясам как минимум на корпус отстает от Фьюри.

Почему так? Репутация Джошуа очень серьезно пострадала в июне прошлого года после шокирующего апсета в бою Энди Руисом. Да, Энтони уже закрыл то поражение, но разве победа судейским решением в Саудовской Аравии стала для Джошуа полноценной сатисфакцией за позор в Нью-Йорке?

По уровню оппозиции Джошуа также сложно конкурировать с Фьюри. Свою единственную по-настоящему громкую победу Энтони одержал в 2017-м в бою с 41-летним Владимиром Кличко, который на момент мегафайта на Уэмбли почти два года не выходил на ринг. Но Фьюри побил Кличко двумя годами ранее, и в отличие от Джошуа Тайсон в поединке с экс-королем хэвивейта из Украины не балансировал на грани поражения.

Теперь же Фьюри свергнул с трона и Уайлдера, оставшись единственным небитым боксером из «Большой тройки». А еще Тайсон первым в истории прервал две серии чемпионов с более чем десятью защитами. Чем может ответить Джошуа? Блеклой унификацией с Джозефом Паркером? Это несерьезно.

Tyson Fury makes history:



He is now the 1st fighter to end TWO reigns of 10+ title defenses:



2015: Fury defeats Wladimir Klitschko, who was attempting a 19th title defense



2020: Fury defeats Deontay Wilder, who was attempting an 11th title defense



This was Wilder's 1st loss pic.twitter.com/ZCdXCSMhfJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 23, 2020

У Джошуа есть только один вариант, как перетянуть одеяло на свою сторону. И Фьюри готов предоставить соотечественнику этот шанс. Взгляните на его капу в бою с Уайлдером – Тайсон уже начал свою психологическую игру.

Tyson Fury wore this gumshield tonight in his match with Wilder. A message to Anthony Joshua?#Naija2ThaWorld pic.twitter.com/UAOYZ1kFm5

— Tomiwa Adefolarin (@Tommyskizy) February 23, 2020

Уайлдер может потребовать реванш. Это выгодно Усику

Стив Ким из ESPN утверждает, что по контракту у Деонтея Уайлдера есть месяц на активацию пункта о третьем бое с Тайсоном Фьюри. «Бронзовый бомбардировщик» в случае подтверждения незамедлительного реванша получит 40% от общего гонорара.

От решения Уайлдера зависит то, каким в обозримом будущем будет супертяжелый дивизион. Если американец пойдет на третий бой с Фьюри, то объединительный блокбастер против Энтони Джошуа Эдди Хирну и Бобу Аруму придется отложить как минимум на год, а это идеальный сценарий для Александра Усика. Пока Фьюри и Уайлдер будут заняты друг другом, для украинца открывается окно на бой Джошуа. Усику нужно успеть провести бой с уроженцем Уотфорда, пока до него не добрался Фьюри.

Если же Уайлдер решит взять паузу на перезагрузку и не станет требовать незамедлительный реванш, то Хирн бросит все ресурсы, чтобы уже в 2020 году организовать бой Фьюри и Джошуа. Два британца в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте – это гарантированный рекорд по продажам платных трансляций биток на любом стадионе Туманного Альбиона. Такие шансы промоутеры калибра Хирна не упускают, и интересы Усика в этой истории на 100% будут отодвинуты на второй план.