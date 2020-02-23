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Фьюри деклассировал Уайлдера. Теперь он законный король хэвивейта

Бокс
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Обещал нокаут – и сдержал свое слово.

Фьюри деклассировал Уайлдера. Теперь он законный король хэвивейта
UA-Футбол
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Этой ночью в Лас-Вегасе произошло то, чего мы совсем не ждали. Нет, в победе Тайсона Фьюри нет ничего удивительного, но то, как британец вырвал из рук Деонтея Уайлдера титул WBC, вне сомнений, поразило весь мир бокса.

Фьюри сделал выводы в реванше, Уайлдер – нет

Зная цену словам Фьюри, накануне в анонсе боя мы наивно предположили, что Тайсон блефует, заявляя о своей нацеленности на досрочную победу. Согласитесь, сложно было поверить в то, что игровик Фьюри после двух нокдаунов в первом бою бросится вперед на самого грозного панчера современности. А он сделал это.

Очень быстро выяснилось, что Уайлдер банально не готов к предложенному темпу. Те 9 килограммов, набранных с момента первого боя, оказались для «Бронзового бомбардировщика» слишком тяжелой ношей. Пока Фьюри порхал на ринге и регулярно жалил чемпиона своими непредсказуемыми ударами, американец никак не мог найти свою дистанцию. В его глазах уже в дебюте боя читалась полная растерянность и непонимание того, что делать с этим здоровяком из Манчестера. Уайлдер просто не верил своим глазам – Фьюри не боится его правой «плюхи», а никакого запасного плана у Деонтея и в помине не было. Олл-ин на правый прямой – и будь что будет.

Фьюри деклассировал Уайлдера. Теперь он законный король хэвивейта - изображение 1

Важной частью плана Фьюри стали клинчи – Тайсон не стеснялся давить на Уайлдера всей своей 120-килограммовой массой и попутно активно обрабатывал корпус чемпиона. Каждая такая встреча с Фьюри в «телефонной будке» имела катастрофические последствия для выносливости Уайлдера. Именно из-за клинчей американец так быстро потух и стал для Фьюри легкой добычей.

Уайлдер еще до нокдауна в третьем раунде слабо понимал, что происходит на ринге. А после падения на американца стало больно смотреть. Каким-то неведомым способом на ватных ногах и глухой обороне он продержался еще четыре раунда, пока из угла чемпиона на ринг не вылетело белое полотенце. Деонтей может сколько угодно храбриться, но в глубине души он прекрасно понимает – это было единственно правильное решение. Никаких шансов вернуться в бой у боксера из Алабамы уже не было.

Фьюри – главный супертяж современности. И это не обсуждается

С победой над Уайлдером Тайсон Фьюри стал единственным супертяжеловесом в истории, державшим в руках все главные титулы профессионального бокса. Но это не главная причина считать Фьюри легитимным королем супертяжелого веса.

Очевидно, что на место единственного конкурента Фьюри после падения Уайлдера подходит только действующий чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. И что бы не говорил Эдди Хирн, в этой гонке Джошуа даже с трехкратным превосходством по поясам как минимум на корпус отстает от Фьюри.

Почему так? Репутация Джошуа очень серьезно пострадала в июне прошлого года после шокирующего апсета в бою Энди Руисом. Да, Энтони уже закрыл то поражение, но разве победа судейским решением в Саудовской Аравии стала для Джошуа полноценной сатисфакцией за позор в Нью-Йорке?

По уровню оппозиции Джошуа также сложно конкурировать с Фьюри. Свою единственную по-настоящему громкую победу Энтони одержал в 2017-м в бою с 41-летним Владимиром Кличко, который на момент мегафайта на Уэмбли почти два года не выходил на ринг. Но Фьюри побил Кличко двумя годами ранее, и в отличие от Джошуа Тайсон в поединке с экс-королем хэвивейта из Украины не балансировал на грани поражения.

Теперь же Фьюри свергнул с трона и Уайлдера, оставшись единственным небитым боксером из «Большой тройки». А еще Тайсон первым в истории прервал две серии чемпионов с более чем десятью защитами. Чем может ответить Джошуа? Блеклой унификацией с Джозефом Паркером? Это несерьезно.

У Джошуа есть только один вариант, как перетянуть одеяло на свою сторону. И Фьюри готов предоставить соотечественнику этот шанс. Взгляните на его капу в бою с Уайлдером – Тайсон уже начал свою психологическую игру.

Уайлдер может потребовать реванш. Это выгодно Усику

Стив Ким из ESPN утверждает, что по контракту у Деонтея Уайлдера есть месяц на активацию пункта о третьем бое с Тайсоном Фьюри. «Бронзовый бомбардировщик» в случае подтверждения незамедлительного реванша получит 40% от общего гонорара.

От решения Уайлдера зависит то, каким в обозримом будущем будет супертяжелый дивизион. Если американец пойдет на третий бой с Фьюри, то объединительный блокбастер против Энтони Джошуа Эдди Хирну и Бобу Аруму придется отложить как минимум на год, а это идеальный сценарий для Александра Усика. Пока Фьюри и Уайлдер будут заняты друг другом, для украинца открывается окно на бой Джошуа. Усику нужно успеть провести бой с уроженцем Уотфорда, пока до него не добрался Фьюри.

Если же Уайлдер решит взять паузу на перезагрузку и не станет требовать незамедлительный реванш, то Хирн бросит все ресурсы, чтобы уже в 2020 году организовать бой Фьюри и Джошуа. Два британца в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте – это гарантированный рекорд по продажам платных трансляций биток на любом стадионе Туманного Альбиона. Такие шансы промоутеры калибра Хирна не упускают, и интересы Усика в этой истории на 100% будут отодвинуты на второй план.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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