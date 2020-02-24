  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри ворвался в топ-10 лучших боксеров мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри ворвался в топ-10 лучших боксеров мира

Бокс
(1 голосов)

Версия портала BoxRec.

Фьюри ворвался в топ-10 лучших боксеров мира
Новина українською

Накануне Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в реванше в седьмом раунде техническим нокаутом остановил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе.

В независимом компьютерном рейтинге портала BoxRec боксер из Манчестера совершил скачок на 9-ю позицию, оставив позади Мэнни Пакьяо, Наою Иноуэ, Александра Усика и других.

Отметим, что среди боксеров супертяжелого веса Фьюри уступает Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), который держит в своих руках титулы WBA, WBO и IBF.

Топ-10 рейтинга BoxRec:
Фьюри ворвался в топ-10 лучших боксеров мира - изображение 1

Ранее UA-Футбол рассказывал, почему Тайсона Фьюри нужно считать королем супертяжелого веса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...