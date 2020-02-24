Фьюри ворвался в топ-10 лучших боксеров мира

Накануне Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в реванше в седьмом раунде техническим нокаутом остановил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе.

В независимом компьютерном рейтинге портала BoxRec боксер из Манчестера совершил скачок на 9-ю позицию, оставив позади Мэнни Пакьяо, Наою Иноуэ, Александра Усика и других.

Отметим, что среди боксеров супертяжелого веса Фьюри уступает Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), который держит в своих руках титулы WBA, WBO и IBF.

Топ-10 рейтинга BoxRec:

Ранее UA-Футбол рассказывал, почему Тайсона Фьюри нужно считать королем супертяжелого веса.