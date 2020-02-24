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Промоутер: Хотим незамедлительно провести бой Джошуа – Фьюри

Бокс
(4 голосов)

Два британца готовы выяснить сильнейшего.

Промоутер: Хотим незамедлительно провести бой Джошуа – Фьюри
Новина українською

Битва Энтони Джошуа (23-1, 20 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) снова стала актуальной после вчерашнего досрочного триумфа Фьюри в бою с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я уже разговаривал с Энтони. И он готов следующий бой провести против Фьюри. Считаю, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы этот поединок состоялся.

Это не просто схватка за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Это еще и бой между двумя британцами. А вдруг еще одного такого шанса не будет? Повторюсь, я считаю, этот поединок должен состояться. И мы сделаем все, чтобы это произошло.

Если все же Джошуа предстоит сперва провести в июне бой с Пулевым, то схватка с Фьюри может состояться ближе к концу года, в ноябре или декабре. Да, мы предпочитаем незамедлительный бой. Ведь это поединок за звание абсолютного чемпиона мира между двумя британскими боксерами", - говорит Хирн.

Отметим, что у Энтони Джошуа помимо Кубрата Пулева есть еще один обязательный претендент по линии WBO – украинец Александр Усик.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com
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Комментарии (1)
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Одинокий волк (Харьков)
24.02.2020 в 16:26
Не верится в желание Хирна и Джошуа биться с Тайсоном Фьюри за все пояса. Они как колобок от бабушки и дедушки от Уайлдера ховались, не забывая при этом громко кричать о своем желании выйти с ним на бой. Они понимают, что лишатся всего и сразу. Это очень напоминает Мейвезера, который бегал годами от Пакмана, когда тот был на своем пике. Думаю, что в тройке с Уайлдером и Фьюри культурист явный аутсайдер.
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