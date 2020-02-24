Промоутер: Хотим незамедлительно провести бой Джошуа – Фьюри

Битва Энтони Джошуа (23-1, 20 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) снова стала актуальной после вчерашнего досрочного триумфа Фьюри в бою с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я уже разговаривал с Энтони. И он готов следующий бой провести против Фьюри. Считаю, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы этот поединок состоялся.

Это не просто схватка за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Это еще и бой между двумя британцами. А вдруг еще одного такого шанса не будет? Повторюсь, я считаю, этот поединок должен состояться. И мы сделаем все, чтобы это произошло.

Если все же Джошуа предстоит сперва провести в июне бой с Пулевым, то схватка с Фьюри может состояться ближе к концу года, в ноябре или декабре. Да, мы предпочитаем незамедлительный бой. Ведь это поединок за звание абсолютного чемпиона мира между двумя британскими боксерами", - говорит Хирн.

Отметим, что у Энтони Джошуа помимо Кубрата Пулева есть еще один обязательный претендент по линии WBO – украинец Александр Усик.