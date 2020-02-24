Атлас: Я всегда говорил, что Уайлдер не умеет боксировать

Тренер украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) Тедди Атлас, рассказал, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) никогда не умел боксировать, а только искал возможность ударить с правой руки. Слова специалиста приводит Boxingnews24.

"Полное разоблачение, хотя я ставил на Уайлдера, думая, что его правая рука замолит все его грехи. Я с самого начала его карьеры говорил, что он не умеет боксировать. Просто не умеет. Его никто этому никогда не учил, но панчерами не становятся - ими рождаются. И Уайлдер родился с этой потрясающей правой рукой.

Но тем вечером этого было недостаточно. Его разоблачили, потому что он просто не знал, что делать в подобных ситуациях. Безусловное уважение Фьюри. Вместо того, чтобы стать Ferrari, он стал джипом. Джипом, хорошо преодолевающим препятствия, поднимающимся на холмы и покоряющим преграды".