Диллиан Уайт: То что случилось с Уайлдером, — хуже нокаута

Обязательный претендент по линии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт прокомментировал победу новоиспечённого чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером.

"Уайлдер набрал дополнительный вес, но при этом его тело осталось маленьким. В основном Фьюри только слегка задевал корпус Уайлдера. Представьте, если бы он попал по нему сильным ударом? По правде говоря, я не ожидал такой агрессии от Фьюри в начале поединка. Я думал, что он начнёт с разведки. Это был идеальный план. Бой стоило остановить раньше. Уайлдер получил слишком большой урон.

Я рад. Уайлдера уничтожили, и теперь он может только оправдываться проблемами с ногами. Нет, Деонтей, тебя просто избили. То, что стряслось с Уайлдером, — хуже нокаута. Ему устроили избиение", — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.