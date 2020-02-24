Диллиан Уайт хочет провести поединок с Тайсоном Фьюри

Обязательный претендент по линии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт считает, что следующий бой Тайсон Фьюри должен провести с ним.

"В следующем поединке Фьюри должен драться со мной. И не столь важно, что там думает сам Тайсон или Энтони Джошуа. Я заслужил этот поединок. Я работал, чтобы получить шанс на титул. Я продолжаю выступать, ставя на кон свою позицию в рейтинге. Я уже долгие годы являюсь претендентом номер один. Они не должны драться с другими. Я сделал всё, что было нужно. Мой час настал.

Фьюри не станет драться со мной добровольно. Мы уже пытались устроить поединок за пояс, когда чемпионом был Уайлдер. В итоге Фьюри отказался от поединка. Все будут говорить, что Фьюри побил Уайлдера, но это ничего не значит. Это бокс, тут многое зависит от стиля боксёра. Фьюри знает, что мне по силам побить его", — цитирует Диллиана Уайта Sky Sports.