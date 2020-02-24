  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мейвезер: Мы должны поддержать Уайлдера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейвезер: Мы должны поддержать Уайлдера

Бокс
(1 голосов)
Мейвезер: Мы должны поддержать Уайлдера
Новина українською

Легендарный полусредневес Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) призвал боксерское сообщество поддержать Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) после поражения в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Победа, поражение или ничья… Деонтей Уайлдер - наш брат. За свою карьеру он добыл много значимых побед. Как боксерское сообщество, мы должны помочь и поддержать его. Несмотря ни на что, он все еще победитель в моих глазах. Король".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...