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Мейвезер: Мы должны поддержать Уайлдера
Легендарный полусредневес Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) призвал боксерское сообщество поддержать Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) после поражения в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Победа, поражение или ничья… Деонтей Уайлдер - наш брат. За свою карьеру он добыл много значимых побед. Как боксерское сообщество, мы должны помочь и поддержать его. Несмотря ни на что, он все еще победитель в моих глазах. Король".
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