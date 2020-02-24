Леннокс Льюис: Джошуа нужно провести бой с Фьюри

Леннокс Льюис призвал Энтони Джошуа провести поединок с Тайсоном Фьюри.

"Фьюри имеет право назвать себя лучшим, все внимание сосредоточено на нем. После второго боя с Уайлдером он станет еще лучше. Этот бой дал ему отличные знания.

Джошуа необходимо начать боксировать на элитном уровне против этих парней. Впрочем, у Фьюри будет преимущество, так как он знает, что нет никого лучше, чем он" – сказал Льюис.