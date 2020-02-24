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Леннокс Льюис: Джошуа нужно провести бой с Фьюри

Бокс
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По мнению Леннокса, Джошуа пора встретиться с элитными боксерами

Леннокс Льюис: Джошуа нужно провести бой с Фьюри
Новина українською

Леннокс Льюис призвал Энтони Джошуа провести поединок с Тайсоном Фьюри.

"Фьюри имеет право назвать себя лучшим, все внимание сосредоточено на нем. После второго боя с Уайлдером он станет еще лучше. Этот бой дал ему отличные знания.

Джошуа необходимо начать боксировать на элитном уровне против этих парней. Впрочем, у Фьюри будет преимущество, так как он знает, что нет никого лучше, чем он" – сказал Льюис.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Леннокс Льюис
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