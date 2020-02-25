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Уайлдер: Я буду снова драться с Фьюри
Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) хочет вернуть титул.
На прошлой неделе Уайлдер в Лас-Вегасе техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял титул WBC в супертяжелом весе.
У американца есть месяц на активацию опции о немедленном реванше, и Уайлдер решил воспользоваться своим правом.
"Третий бой с Фьюри? Мы безусловно собираемся сделать это. Мы с нетерпением ждем этого. Я – воин и настоящий чемпион. Я борюсь каждый раз. Бой точно будет. Летом", - цитирует Уайлдера ESPN.
Ранее промоутер Фьюри Боб Арум подтвердил, что третий бой против Уайлдера британец проведет не позднее августа 2020 года.
За третий бой с Фьюри Уайлдер заработает 40% от общего гонорара.