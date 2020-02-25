Уайлдер: Проиграл Фьюри из-за тяжелого костюма

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в минувшую субботу в Лас-Вегасе досрочно проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял титул WBC в супертяжелом весе, которым владел с 2015 года.

Уайлдер впервые побывал в нокдауне в третьем раунде. В пятом раунде американец упал еще раз, а в седьмом раунде из угла чемпиона на ринг вылетело белое полотенце.

"Фьюри не нанес мне никакого ущерба. Все дело в том, что мой костюм для выхода в ринг оказался слишком тяжелым.

Поэтому с самого начала боя мои ноги не работали. Это легко было заметить.

Ноги отказали из-за костюма. Я не думал, что он будет настолько тяжелым. Он весил где-то 18 кг.

В третьем раунде мои ноги просто остановились. Но я воин. Легко сказать, что у меня были какие-то проблемы. Когда ты на ринге, то приходится много блефовать. Я старался изо всех сил делать это", - сказал Уайлдер в комментарии для Yahoo! Sports.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что воспользуется правом на третий бой с Тайсоном Фьюри.