  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн не включил Усика в список потенциальных соперников Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн не включил Усика в список потенциальных соперников Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Промоутер сделал неожиданное заявление.

Хирн не включил Усика в список потенциальных соперников Джошуа
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента на титул WBO не является приоритетом для Энтони Джошуа (23-1, 20 КО). Такой вывод можно сделать после заявления Эдди Хирна, который в интервью для Sky Sports озвучил ближайшие планы действующего чемпиона WBA, WBO и IBF в хэвивейте.

Хирн считает, что после обязательной защиты пояс IBF от Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) Джошуа выйдет на бой с новым чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), а затем в случае успешного объединения поясов проведет защиту с обязательным претендентом WBC Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО).

"Если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя между Джошуа и Фьюри. Все боксеры из топ-5 хотят драться с Уайтом", - сказал Хирн.

Что касается Александра Усика, то украинец ориентировочно в мае должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...