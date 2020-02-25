Хирн не включил Усика в список потенциальных соперников Джошуа

Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента на титул WBO не является приоритетом для Энтони Джошуа (23-1, 20 КО). Такой вывод можно сделать после заявления Эдди Хирна, который в интервью для Sky Sports озвучил ближайшие планы действующего чемпиона WBA, WBO и IBF в хэвивейте.

Хирн считает, что после обязательной защиты пояс IBF от Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) Джошуа выйдет на бой с новым чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), а затем в случае успешного объединения поясов проведет защиту с обязательным претендентом WBC Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО).

"Если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя между Джошуа и Фьюри. Все боксеры из топ-5 хотят драться с Уайтом", - сказал Хирн.

Что касается Александра Усика, то украинец ориентировочно в мае должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).