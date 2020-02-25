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Арум о костюме Уайлдера: Он поступил беспечно

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Боб Арум прокомментировал заявление Деонтея Уайлдера.

Арум о костюме Уайлдера: Он поступил беспечно
Новина українською

Американский экс-чемпион после поражения в реванше от Тайсона Фьюри заявил, что на работу его ног в ринге повлиял 18-килограммовый костюм, в котором он выходил на бой.

Арум сомневается в искренности Уайлдера, но считает, что Деонтей перегнул палку в своем стремлении ярко появиться перед публикой.

"Я не готов обсуждать ноги... Не знаю, могла ли тяжесть костюма повлиять на работу ног Уайлдера... Но вот маска... Он поступил очень беспечно, выйдя в ринг с этой штукой на голове.

Она ведь реально мешала нормальному доступу воздуха. Вот это, уверен, повлияло на ход боя. Он ведь шёл к рингу в маске. Это все длилось какое-то время", - сказал Арум.

Ожидается, что Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри до августа 2020 года проведут третий бой, а победитель этого поединка в конце года встретится с Энтони Джошуа.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com
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