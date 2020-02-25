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Экс-чемпион мира: У Фьюри больше шансов победить Джошуа

Бокс
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По мнению Хана, Энтони проиграет Тайсону

Экс-чемпион мира: У Фьюри больше шансов победить Джошуа
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Британский боксёр Амир Хан, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, рассказал, что думает о возможном поединке соотечественников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"Тут вы меня поймали. Но, если бы мне надо было выбрать кого-то, я бы поставил на Фьюри.

Считаю, Фьюри — совершенный боец. Он хороший боксёр, может вести сражение. Как мы видели в последнем бою, он оказался тем, кто смог сломить Уайлдера мощью. Я никогда не думал, что он такой мощный. Но он доказал это.

Кроме того, он хорошо боксирует, когда перемещает вес на переднюю ногу. Поэтому я думаю, что у него чуть больше шансов", — цитирует Хана BoxingScene.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Амир Хан
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