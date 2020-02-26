  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Деревянченко возобновил тренировки
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деревянченко возобновил тренировки

Бокс
(1 голосов)

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) начал подготовку к следующему бою.

Деревянченко возобновил тренировки
Новина українською

Деревянченко еще не знает дату и имя соперника по следующему бою.

Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере анонсировал бой Сергея с чемпионом WBC в среднем весе с Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Официально эта информация еще не подтверждена.

Сергей Деревянченко в октябре 2019 года в Нью-Йорке в близком бою проиграл Геннадию Головкину за вакантный титул IBF в среднем весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Деревянченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...