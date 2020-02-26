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Деревянченко возобновил тренировки
Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) начал подготовку к следующему бою.
Деревянченко еще не знает дату и имя соперника по следующему бою.
Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере анонсировал бой Сергея с чемпионом WBC в среднем весе с Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Официально эта информация еще не подтверждена.
Сергей Деревянченко в октябре 2019 года в Нью-Йорке в близком бою проиграл Геннадию Головкину за вакантный титул IBF в среднем весе.
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