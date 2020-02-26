Фьюри готов заплатить Уайлдеру, чтобы отложить третий бой

Фьюри в минувшую субботу в Лас-Вегасе нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе. Обидчик британца планирует активировать опцию о незамедлительном реванше, но Фьюри больше заинтересован в бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Пункт о реванше с Уайлдером должен быть соблюден, если мы не договоримся. Мы готовы заплатить ему, чтобы отложить реванш. Это его выбор.

Хотим устроить бой с Джошуа до конца года. Этим мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому", - заявил менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Если Деонтей Уайлдер не примет предложение Тайсона Фьюри, то третий бой между боксерами состоится не позднее августа 2020 года.