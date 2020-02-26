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Уайлдер: Я удивлен, что я выстоял так долго в бою с Фьюри
У Деонтея не было силы в ногах
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение в реванше с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
"К третьему раунду силы в ногах полностью исчерпались. А потом Фьюри начал бить меня по затылку, нарушив мою координацию. Мои ноги были настолько ватные, что даже если бы он просто постучал по мне, я бы, наверное, упал.
Я удивлен, что я выстоял так долго. Это было сумасшествие. Но, вы знаете, опять же, никто не виноват, кроме меня. Я надел слишком тяжелый костюм", – сказал Уайлдер.
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