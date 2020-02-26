  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайлдер: Я удивлен, что я выстоял так долго в бою с Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайлдер: Я удивлен, что я выстоял так долго в бою с Фьюри

Бокс
(1 голосов)

У Деонтея не было силы в ногах

Уайлдер: Я удивлен, что я выстоял так долго в бою с Фьюри
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение в реванше с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"К третьему раунду силы в ногах полностью исчерпались. А потом Фьюри начал бить меня по затылку, нарушив мою координацию. Мои ноги были настолько ватные, что даже если бы он просто постучал по мне, я бы, наверное, упал.

Я удивлен, что я выстоял так долго. Это было сумасшествие. Но, вы знаете, опять же, никто не виноват, кроме меня. Я надел слишком тяжелый костюм", – сказал Уайлдер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...