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Хирн: Хоть у Уайлдера почти нет навыков, но он все равно очень опасен
Промоутер считает, что у американца есть козыри в рукаве
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сказал, что у Деонтея Уайлдера не было шансов в реванше с Тайсоном Фьюри.
"Думаю, что у Уайлдера практически не было шансов. Он ведь не выбрасывал удары. Деонтей – очень ограниченный боксер. Он сильный панчер, но на этом все.
С технической точки зрения Уайлдер выглядел ужасно. Возможно, это произошло из-за великолепного плана на бой от Фьюри.
Хоть у Уайлдера почти нет навыков, но он все равно очень опасен", – сказал Хирн.
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