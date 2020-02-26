Хирн: Хоть у Уайлдера почти нет навыков, но он все равно очень опасен

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сказал, что у Деонтея Уайлдера не было шансов в реванше с Тайсоном Фьюри.

"Думаю, что у Уайлдера практически не было шансов. Он ведь не выбрасывал удары. Деонтей – очень ограниченный боксер. Он сильный панчер, но на этом все.

С технической точки зрения Уайлдер выглядел ужасно. Возможно, это произошло из-за великолепного плана на бой от Фьюри.

Хоть у Уайлдера почти нет навыков, но он все равно очень опасен", – сказал Хирн.