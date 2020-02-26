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Хирн: Хоть у Уайлдера почти нет навыков, но он все равно очень опасен

Бокс
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Промоутер считает, что у американца есть козыри в рукаве

Хирн: Хоть у Уайлдера почти нет навыков, но он все равно очень опасен
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сказал, что у Деонтея Уайлдера не было шансов в реванше с Тайсоном Фьюри.

"Думаю, что у Уайлдера практически не было шансов. Он ведь не выбрасывал удары. Деонтей – очень ограниченный боксер. Он сильный панчер, но на этом все.

С технической точки зрения Уайлдер выглядел ужасно. Возможно, это произошло из-за великолепного плана на бой от Фьюри.

Хоть у Уайлдера почти нет навыков, но он все равно очень опасен", – сказал Хирн.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Эдди Хирн
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