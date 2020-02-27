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Гвоздик вернулся к тренировкам

Бокс
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Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) начал подготовку к следующему бою.

Гвоздик вернулся к тренировкам
Новина українською

Первый этап тренировочного лагеря Гвоздик проходит в Нью-Йорке. Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram.

Гвоздик в последнем бою в октябре прошлого года в объединительном бою техническим нокаутом в 10-м раунде проиграл Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял пояс WBC в полутяжелом весе.

Ожидается, что возвращение Александра Гвоздика на ринг состоится не ранее июня текущего года.

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В статье: Бокс Александр Гвоздик
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