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Гвоздик вернулся к тренировкам
Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) начал подготовку к следующему бою.
Первый этап тренировочного лагеря Гвоздик проходит в Нью-Йорке. Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram.
Гвоздик в последнем бою в октябре прошлого года в объединительном бою техническим нокаутом в 10-м раунде проиграл Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял пояс WBC в полутяжелом весе.
Ожидается, что возвращение Александра Гвоздика на ринг состоится не ранее июня текущего года.
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