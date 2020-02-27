Альварес будет драться с чемпионом Суперсерии

На прошлой неделе инсайдер The Athletiс Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что промоутеры Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) на 95% согласовали бой с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

Репортер The Ring Гарет Дэйвис утверждает, что Канело не будет драться с Сондерсом, а его соперником станет победитель Суперсерии Каллум Смит (27-0, 19 КО), которому принадлежит титул «суперчемпиона» WBA во втором среднем весе.

Дэйвис подтверждает, что бой Альвареса против Смита состоится 2 мая в Лас-Вегасе.

Сауль Альварес в последнем бою в ноябре прошлого года нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории.

Каллум Смит в ноябре в Ливерпуле единогласным решением судей прошел британца Джона Райдера.