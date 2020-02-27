Инсайдер назвал дату третьего боя Уайлдера и Фьюри

Эксперт ESPN Дэн Рафаэль поделился информацией о третьем поединке между новым чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"По контракту это будет в США, но неизвестно, где именно. Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Лас-Вегас, но бой точно состоится в США.

Согласно контракту, реванш должен состояться до 18 июля, но Боб Арум надеется перенести его на сентябрь или октябрь", - приводит слова Рафаэля talkSport.

Фьюри и Уайлдер в первом бою в декабре 2018 года не смогли определить победителя. В реванше на прошлой неделе британец победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Фьюри готов заплатить Уайлдеру, чтобы отложить третий бой.