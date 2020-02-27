  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Инсайдер назвал дату третьего боя Уайлдера и Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер назвал дату третьего боя Уайлдера и Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Заявление авторитетного журналиста.

Инсайдер назвал дату третьего боя Уайлдера и Фьюри
Новина українською

Эксперт ESPN Дэн Рафаэль поделился информацией о третьем поединке между новым чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"По контракту это будет в США, но неизвестно, где именно. Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Лас-Вегас, но бой точно состоится в США.

Согласно контракту, реванш должен состояться до 18 июля, но Боб Арум надеется перенести его на сентябрь или октябрь", - приводит слова Рафаэля talkSport.

Фьюри и Уайлдер в первом бою в декабре 2018 года не смогли определить победителя. В реванше на прошлой неделе британец победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Фьюри готов заплатить Уайлдеру, чтобы отложить третий бой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...