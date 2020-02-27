Фьюри хочет больше 100 миллионов долларов за бой с Джошуа

На прошлой неделе Фьюри в Лас-Вегасе техническим нокаутом побил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевал титул WBC в супертяжелом весе.

Фьюри придется провести третий бой с Уайлдером, но не исключено, что до конца года британец в бою с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) поспорит за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

"Бой против Энтони Джошуа? Разве что если его промоутер Эдди Хирн предложит нам четверть миллиарда долларов США. Да, это реальная рыночная стоимость сына.

Четверть миллиарда на двоих бойцов – вот что я прошу. Раздели эту сумму пополам. Ведь мы говорим о самом большом поединке в мире.

Я надеюсь, что бой состоится в Британии, а не где-то в другом месте. Мы должны подарить этот бой британским болельщикам. Считаю, сын должен провести этот бой, но только на озвученных мною финансовых условиях. А после этого завершить карьеру. На этот раз окончательно", - заявил отец Фьюри Джон.