Отец Фьюри: Бой против Джошуа? Только если Эдди Хирн принесет пол миллиарда

После уверенной победы над Деонтеем Уайлдером (43-1-1, 41 КО) слухи о следующем сопернике для Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) не стихают. Следующим боем Фьюри должен стать поединок против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 22 КО).

Отец "Цыганского короля" Джон Фьюри считает, что промоутеру AJ следует заплатить пол миллиарда долларов за поединок, которого ждет весь мир.

В интервью IFL TV Джон заявил, что Джошуа будет явным андердогом боя.

"Тайсон сейчас – номер один, Уайлдер следует прямо за ним. Бой против Джошуа? Только если Эдди Хирн заявится с половиной миллиарда – потому этого не случится, именно столько все это стоит.

Мой сын больше не будет продавать задешево. Тайсон обязан выжать серьезные деньги из них. Он достоин всех денег этого мира. Поэтому бой Тайсона и Джошуа никогда не состоится. Пускай глубоко копают в своих карманах.

Я говорю о половине миллиарда за двоих бойцов. Поделить между ними ровно пополам, это самый большой бой в мире на данный момент. Приносите деньги, давайте проведем этот поединок в нашей стране. И знаете что? Я бы опасался за жизнь Джошуа".