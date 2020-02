Эдди Хирн назвал дату боя Усик - Чисора

На пресс-конференции в Техасе перед боем Майки Гарсии (39-1, 30 КО) против Джесси Варгаса (29-2-2, 11 КО) известный промоутер Эдди Хирн назвал дату следующего боя Александра Усика (17-0, 13 КО).

По информации эксперта ESPN Дэн Рафаэль, поединок украинца с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) пройдет на арене О2 в Лондоне 23 мая.

Here in Frisco, Texas, for Garcia vs. Vargas and Eddie Hearn says Oleksandr Usyk vs. Dereck Chisora will be May 23 at the O2 Arena in London. https://t.co/qKEDmbVtfo