  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рой Джонс: Фьюри нельзя назвать сильнейшим боксёром в истории
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Джонс: Фьюри нельзя назвать сильнейшим боксёром в истории

Бокс
(1 голосов)
Рой Джонс: Фьюри нельзя назвать сильнейшим боксёром в истории
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс поделился мнением о Тайсоне Фьюри, который победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.

По мнению Джонса, Фьюри нельзя считать лучшим боксёром в истории, несмотря на победу над Уайлдером и такие результаты в карьере, по той причине, что сам Уайлдер не сталкивался с по-настоящему сильными оппонентами, из-за чего победа над ним не столь ценна.

"Фьюри нельзя назвать сильнейшим боксёром в истории. Уайлдера ещё никто не проверял по-настоящему.

Не поймите меня неверно, Уайлдер победил многих. Но посмотрите, кого он побеждал. Они не сравнятся с теми, кто был в соперниках у Майка Тайсона", — цитирует Джонса BoxingScene.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дионтей Уайлдер Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...