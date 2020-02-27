Рой Джонс: Фьюри нельзя назвать сильнейшим боксёром в истории

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс поделился мнением о Тайсоне Фьюри, который победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе.

По мнению Джонса, Фьюри нельзя считать лучшим боксёром в истории, несмотря на победу над Уайлдером и такие результаты в карьере, по той причине, что сам Уайлдер не сталкивался с по-настоящему сильными оппонентами, из-за чего победа над ним не столь ценна.

"Фьюри нельзя назвать сильнейшим боксёром в истории. Уайлдера ещё никто не проверял по-настоящему.

Не поймите меня неверно, Уайлдер победил многих. Но посмотрите, кого он побеждал. Они не сравнятся с теми, кто был в соперниках у Майка Тайсона", — цитирует Джонса BoxingScene.