Арум опроверг договоренность по бою Джошуа – Пулев

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) заявил, что ему удалось договориться с Арумом без проведения промоутерских торгов касательно боя с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО). Также Хирн назвал дату и место проведения боя – 20 июня на футбольном стадионе лондонского Тоттенхэма.

"Пулев принял решение идти на промоутерские торги – он не хочет драться в Британии. Он не уверен, что там все будет честно. У нас серьезная проблема с местом проведения боя", - заявил Арум.

Промоутерские торги по бою Джошуа – Пулев назначены на 3 марта в Нью-Джерси. Если торги все же состоятся, то Джошуа заработает 65% от общего призового фонда, а Пулев получит 35%.

Ожидается, что Боб Арум в случае победы на торгах местом проведения боя выберет США. Джошуа в июне прошлого года проиграл свой дебютный поединок в Америке – нокаутом Энди Руису (33-2, 22 КО).