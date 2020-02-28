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Арум опроверг договоренность по бою Джошуа – Пулев

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Босс Top Rank не подтвердил заявление Эдди Хирна.

Арум опроверг договоренность по бою Джошуа – Пулев
Новина українською

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) заявил, что ему удалось договориться с Арумом без проведения промоутерских торгов касательно боя с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО). Также Хирн назвал дату и место проведения боя – 20 июня на футбольном стадионе лондонского Тоттенхэма.

"Пулев принял решение идти на промоутерские торги – он не хочет драться в Британии. Он не уверен, что там все будет честно. У нас серьезная проблема с местом проведения боя", - заявил Арум.

Промоутерские торги по бою Джошуа – Пулев назначены на 3 марта в Нью-Джерси. Если торги все же состоятся, то Джошуа заработает 65% от общего призового фонда, а Пулев получит 35%.

Ожидается, что Боб Арум в случае победы на торгах местом проведения боя выберет США. Джошуа в июне прошлого года проиграл свой дебютный поединок в Америке – нокаутом Энди Руису (33-2, 22 КО).

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В статье: Энтони Джошуа Боб Арум Кубрат Пулев
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Источник:
Vringe.com
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