Промоутер Джошуа: Фьюри не пройдет Энтони так, как он сделал это с Уайлдером

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе, британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн прокомментировал возможный бой своего подопечного против новоиспеченного чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Фьюри не пройдет Джошуа так, как он сделал это с Уайлдером. Никогда, уж поверьте. Энтони - очень сильный и опасный боксер, он очень хорош. Он не будет просто стоять и ждать, когда по нему ударят. Не нужно забывать и о том, что он может сделать в ринге абсолютно все: левый хук, апперкот, удары по корпусу, бокс на близкой и дальней дистанциях.

И Фьюри знает об этом. Он применит против Джошуа ту же тактику, что и против Владимира Кличко. Не верю, что Энтони может проиграть этот бой, но букмекеры почему-то не хотят делать его фаворитом. Но лучше так. Зато, когда Джошуа победит, то получит свое признание. Я уверен на все 100%, что Энтони получит бой с Фьюри" - сказал Херн.

Напомним, что 23 февраля Фьюри нокаутом победил Деонтея Уалйдера (42-1-1; 41 КО) и стал новым чемпионом мира по версии WBC.