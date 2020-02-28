  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Усик продолжает подготовку к бою против Чисоры. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Усик продолжает подготовку к бою против Чисоры. Видео

Бокс
(1 голосов)

Украинец боксирует с тенью

Александр Усик продолжает подготовку к бою против Чисоры. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

На этот раз наш боксер провел бой с тенью:

Напомним, что ранее промоутер украинца объявил дату и место боя Усик - Чисора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...