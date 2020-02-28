Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Усик продолжает подготовку к бою против Чисоры. Видео
Украинец боксирует с тенью
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).
На этот раз наш боксер провел бой с тенью:
Напомним, что ранее промоутер украинца объявил дату и место боя Усик - Чисора.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...