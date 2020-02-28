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Хэй: У Уайлдера были шансы в бою с Фьюри

Бокс
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Хэй: У Уайлдера были шансы в бою с Фьюри
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера в поединке против Тайсона Фьюри.

"У Уайлдера были шансы. Боец, который бьет настолько сильно, всегда обладает шансом.

Мне доводилось видеть боксеров, которые обладали меньшей силой удара. Они пропускали один удар за другим и в итоге им удавалось нанести мощное попадание и нокаутировать соперника.

В этом бою все дошло до такой точки, когда у Уайлдера уже ничего не осталось. Это было довольно печально видеть. Когда Уайлдер выходил на ринг, он смотрелся просто монстром. Видеть его избиение было тяжело", – сказал Хэй

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В статье: Дэвид Хэй Дионтей Уайлдер
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