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Путешествие по весу: Гарсия и Варгас прошли официальную церемонию взвешивания
Скоро бой
29 февраля в США на арене Ford Center at The Star состоится бой с участием мексиканца Майки Гарсии (39-1, 30 КО) и американца Джесси Варгаса (29-2-2, 11 КО) за титул WBC Diamond в полусреднем весе.
Накануне поединка оба бойца прошли официальную церемонию взвешивания. Вашему вниманию ее результаты:
Майки Гарсия - 65,77 кг.
Джесси Варгас - 66,67 кг.
Отметим, что бой начнется ориентировочно в 06:00 по Киеву, а в Украине его покажет телеканал XSport.
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