Легендарность фото просто зашкаливает: Александр Усик в кругу лучших представителей мирового спорта. Фото

Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) на своей официальной странице в Instagram опубликовал новое фото. На нем наш боксер в окружении настоящих легенд мирового спорта.

"Выдающиеся украинские спортсмены-рекордсмены, олимпийский чемпион - Сергей Назарович Бубка, чемпион мира - Виталий Кличко, игрок сборной Украины и ФК "Динамо" Киев - Владислав Ващук и Я".

Напомним, что ранее Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) был признан лучшим боксером мира.