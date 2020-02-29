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Легендарность фото просто зашкаливает: Александр Усик в кругу лучших представителей мирового спорта. Фото

Бокс
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Четыре легендарных украинца 

Легендарность фото просто зашкаливает: Александр Усик в кругу лучших представителей мирового спорта. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) на своей официальной странице в Instagram опубликовал новое фото. На нем наш боксер в окружении настоящих легенд мирового спорта.

"Выдающиеся украинские спортсмены-рекордсмены, олимпийский чемпион - Сергей Назарович Бубка, чемпион мира - Виталий Кличко, игрок сборной Украины и ФК "Динамо" Киев - Владислав Ващук и Я".

Напомним, что ранее Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) был признан лучшим боксером мира.

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В статье: Сергей Бубка Владислав Ващук Виталий Кличко Александр Усик
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