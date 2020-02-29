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Александр Гвоздик о бое с Бетербиевым: Он был лучше, я был хуже, точка

Бокс
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Александр Гвоздик о бое с Бетербиевым: Он был лучше, я был хуже, точка
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал о причинах поражения от россиянина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО). Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Instagram:

"По бою с Бетербиевым. Что вы ожидаете от меня услышать? Что костюм для выхода 20 килограмм весил или что боксерки натирали? Проблемы были и они комплексные. Я не буду ни разбирать их здесь, ни оправдываться, ни вешать ответственность на кого-нибудь.

Он был лучше, я был хуже, точка. Вместо этого, я лучше займусь исправлением ошибок и, я надеюсь, мы встретимся снова", - написал Гвоздик.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко возглавил список лучших боксеров мира.

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В статье: Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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