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Александр Усик: Участвовать хорошо, но побеждать еще лучше

Бокс
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Комментарий олимпийского чемпиона и абсолютного чемпиона мира

Александр Усик: Участвовать хорошо, но побеждать еще лучше
UA-Футбол
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) во время общения со студентами КНУ им. Тараса Шевченко рассказал, почему решил заниматься боксом и как воспитал в себе дух чемпиона.

"Ну в 2008 году на Олимпиаде я был участником. Затем я сделал какой-то апгрейд в своей голове и захотел стать победителем Игр. Начал ограничивать себя во многих вещах: гуляниях, встречах с людьми, просто бессмысленных посиделках.

Я ограничил свой круг общения. Со мной остались общаться близкие. Некоторые говорили, что после того, как стал призером чемпионата мира в 2009 году, то зазнался.

Я женился, жена была беременна и ко мне пришло какое-то осознание, понимание, что я не один, что появляется еще одна жизнь. Я как-то стал более сконцентрирован на работе и своей семьи. Вот это и привело меня к медали Олимпийских игр. Золотой.

Участвовать хорошо, но быть победителем лучше. Запоминают победителей" - казал Усик.

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В статье: Александр Усик
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