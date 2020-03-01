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Украинцы в США: Гвоздик, Деревянченко и Хитров встретились в Бруклине. Фото

Бокс
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Украинское боксерское трио

Украинцы в США: Гвоздик, Деревянченко и Хитров встретились в Бруклине. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото с Бруклина, на котором он вместе Сергеем Деревянченко и Евгением Хитровым.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал о причинах поражения от Бетербиева.

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В статье: Сергей Деревянченко Александр Гвоздик Евгений Хитров
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