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Украинцы в США: Гвоздик, Деревянченко и Хитров встретились в Бруклине. Фото
Украинское боксерское трио
Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото с Бруклина, на котором он вместе Сергеем Деревянченко и Евгением Хитровым.
Напомним, что ранее Гвоздик рассказал о причинах поражения от Бетербиева.
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