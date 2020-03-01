Украинцы в США: Гвоздик, Деревянченко и Хитров встретились в Бруклине. Фото

Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото с Бруклина, на котором он вместе Сергеем Деревянченко и Евгением Хитровым.

Напомним, что ранее Гвоздик рассказал о причинах поражения от Бетербиева.