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Джозеф Паркер: В конце года я планирую провести бой с победителем пары Усик - Чисора
Комментарий британца
Британский боксер Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) прокомментировал слухи о бое против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). Его слова цитирует FightHype:
"Я думаю, что в конце года должен подраться с победителем боя Усик - Чисора. Это бой, который моя команда хотела бы получить. Я с радостью вцепился бы двумя руками за такую возможность. Я хочу драться с лучшими в крупнейших поединках.
Я считаю, что Усик победит в этой встрече. Его боксерские навыки и движения будут слишком быстрые для Чисоры. Но ему также нужно быть осторожным. В Чисоры есть удар.
Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Я ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложился, то нокаутирую любого. Так что ставлю на себя" - сказал Паркер.
Напомним, что ранее Майки Гарсия победил единогласным решением судей Джесси Варгаса.