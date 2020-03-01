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Тони Белью: У Джошуа есть скорость, он невероятный атлет

Бокс
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Тони Белью: У Джошуа есть скорость, он невероятный атлет
UA-Футбол
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Британский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал возможный бой своих соотечественников Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"Это будет замечательное противоборство. Стиль Джошуа совершенно не подходит Фьюри.

Да, удар Уайлдера мощнее, чем у Джошуа. Но у Энтони лучшая техника, чтобы загнать Фьюри в положение, где его можно пригвоздить. У Джошуа есть скорость, он - потрясающий спортсмен. Энтони достанет Фьюри.

Поединок должен завершиться в 1-й половине, иначе потом выиграть бой у Фьюри будет очень трудно", - сказал Белью

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал подробности потенциального боя Джошуа - Фьюри.

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В статье: Тони Беллью
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