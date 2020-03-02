Шлейф коронавируса. Олимпиада в Токио пройдет без зрителей?

Организаторы летней Олимпиады в Токио рассматривают вариант с проведением Игр без зрителей, сообщает британское издание Daily Mail.

Заместитель генерального директора оргкомитета Олимпиады в Токио Кацура Эне уверяет, что Игры пройдут в запланированные сроки в Японии, но быстрота распространения коронавируса в стране вынуждает Международный олимпийский комитет прорабатывать альтернативные варианты проведения соревнований.

"Игры теоретически могут провести за закрытыми дверями, но съемочные группы будут допущены, что позволит удовлетворить уже подписанные многомиллионные телевизионные соглашения. Это альтернатива отмене Олимпиады или переносу в другое место", - пишет Daily Mail.

Эпидемия коронавируса уже повлияла на планы организаторов Олимпиады. Подготовка 80 тысяч волонтеров должна была начаться 22 февраля, но теперь отложена как минимум на два месяца.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.