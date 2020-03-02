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Фьюри и Уайлдер могут подраться 18 июля

Бокс
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Заявление Боба Арума.

Фьюри и Уайлдер могут подраться 18 июля
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Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) после досрочного поражения от Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) активировал опцию о незамедлительном реванше.

Промоутер Фьюри Боб Арум уже знает предварительную дату и место проведение третьего поединка за титул WBC в супертяжелом весе.

"Возможно, бой состоится так, как и планировалось – 18 июля в Вегасе на MGM Grand. В сделке вновь будут телеканал FOX, с которым сотрудничает Premier Boxing Champions Эла Хэймона, и ESPN, с которым сотрудничаем мы. Да, третий бой также будет на PPV.

Почему именно эта дата? Она почти идеальная: закончится плей-офф в баскетболе, середина сезона в бейсболе и никакого футбола. Идеальное время. В MGM Grand считают точно так же", - сказал босс Top Rank.

Что касается поединка с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), то Боб Арум предпочитает вывести Тайсона Фьюри на этот бой в конце 2020 года.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com
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