Джошуа подтвердил дату боя с Пулевым

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на своей странице в Instagram подтвердил, что его обязательная защита титула IBF с Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) пройдет 20 июня.

Место проведения боя не называется. Ранее Эдди Хирн утверждал, что Джошуа вернется перед домашней публикой в Лондоне на футбольной 60-тысячной арене Tottenham Hotspur Stadium.

Для Джошуа бой с Пулевым станет первым с момента победы в реванше над Энди Руисом (33-2, 22 КО). Британец в декабре прошлого года выиграл единогласным решением судей и вернул в свои руки три титулы в хэвивейте.

Ожидается, что в случае победы над Кубратом Пулевым Энтони Джошуа в конце 2020 года может встретиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).